中国股市：沪综指收升1.8%至一个半月新高，金融地产股领涨

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透北京3月12日 - 中国股市沪综指周四收升1.8%至一个半月新高。分析师指出，经过近3个月震荡调整，金融地产股的估值水平再度回落到历史中枢以下，从而具备吸引力及上涨空间，今日在金融地产板块整体领涨下，预计上证指数将会再度呈现升势，并挑战前期高点3,400点的压力。
沪综指 收报3,349.32点，涨58.42点或1.78%，此前高点为2015年1月27日的3,352.96点；上证A股今日成交4,062亿元人民币，上日为3,268亿元。
“从数据和IPO压力来看，目前基本上都已经消化，后期压制市场的因素将会比较少，市场会迎来恢复性上涨的机会。”中银国际证券策略分析师周荣华称。
他表示，两会即将结束，经济数据也披露完毕，数据显示经济基本面仍延续回落态势，实体经济融资成本仍处于居高不下的状态，这意味着政策需要继续宽松以降低融资成本并托底经济，进一步推出降息降准的必要性较强。
他并指出，由于两会后一系列的改革政策预期，亦会推升主板主题投资的活跃。若后续存在政策宽松动作的话，会给市场做多动能进一步增加砝码。金融地产、基建和工程建筑等主板股票都会因受预期推升有所活跃，从而使得沪市主板延续反弹。
另外，创业板一季度累计涨幅过大，估值偏高，创业板指数登上2,000点以后形成价量背离态势。年报披露后半期，业绩低于预期的年报将逐步出现，创业板将步入分化调整，市场重心将重回主板蓝筹股。
上证金融地产行业指数 收涨4.11%，兴业银行 收涨9.61%，新华保险 收涨9.31%。
沪深300指数 收报3,592.84点，涨1.93%；沪深300指数期货主力3月合约 尾盘报3,608.4点，涨2.00%，成交1,283,069手。130亿元额度的沪股通 净买入17.2亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)