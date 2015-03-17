中国股市：沪综指放量收升1.6%，近七年来首次站上3,500点整数关口

路透北京3月17日 - 中国股市沪综指周二放量收升1.6%，近七年来首次站上3,500点整数关口。分析师指出，受新股申购资金回流和利好政策预期推动，大盘再创本轮反弹新高；虽然午后获利回吐压力加大，但难改大盘强势，料近期将维持震荡向上，不过空间可能有限。

沪综指 收报3,502.85点，大涨53.54点或1.55%，此前收盘高点为2008年5月21日的3,544.18点；上证A股今日成交5,996亿元人民币，上日为4,776亿元，此前成交额高点为去年12月22日的6,239亿元。

“今天早上个股表现的很好，午后个股出现一些回落。”方正证券策略分析师陈敏称，“市场只是冲破了(前期高点)3,478和3,500点关口之后的回落，并不会进入实质性调整。”

他并表示，近期盘中个股出现轮涨，板块轮动行情接近尾声。政策面虽出台一系列措施对冲经济下行态势，但整个市场能否完全摆脱通缩压力的影响存疑，对未来经济下行压力较大的担忧依然较重。

他并认为，事实证明投资对经济持续的驱动力有限，特别是在房地产行业仍处于下行周期中，仅靠基建投资来维持经济稳定尚存在一定难度。另外企业融资成本依然居高不下，货币政策对整个经济的对冲作用还未体现出来。

中国央行公开市场周二逆回购操作延续近期稳步缩量态势，单日净回笼150亿元，不过逆回购利率时隔两周再度下调10个基点(bp)。尽管此前宽松政策频出，但资金市场利率水平始终居高难下，为有效降低资金价格并带动融资成本下行，央行继续出手加以引导。