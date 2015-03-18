中国股市：沪综指收升2.1%续创近七年新高，各板块轮番上扬

金属期市：期铜触及四个月低位，因中国进口下降
路透伦敦5月8日 - 期铜价格周一下滑至四个月低位，此前数据显示，中国铜进口大跌，燃点对铜需求的悲观情绪，上周伦敦金属交易所铜库存急升。
路透北京3月18日 - 中国股市沪综指周三收升2.1%续创近七年新高，并为连续第六个交易日上涨。分析师指出，今日各板块轮番上扬，推动大盘继续震荡上行续创新高，不过热点轮动过快且成交量未见明显放大，获利示范效应有所减弱，料短线继续涨升空间有限。
沪综指 收报3,577.30点，涨74.45点或2.13%，此前收盘高点为2008年5月19日的3,604.76点；上证A股今日成交6,156亿元人民币，上日为5,996亿元。
“整体来看（市场）是气势如虹，但是盘面板块的轮动非常快。”湘财证券策略分析师朱礼旭表示。
山西证券策略分析师麻文宇称，此轮行情受资金推动持续上涨，货币政策宽松的环境下部分资金转向股市，而管理层表态支持资本市场繁荣，改革政策陆续出台提振了投资者信心，也为市场炒作提供了丰富的题材，宏观大环境支持市场走好。
中国央行续做近日到期的中期借贷便利（MLF），规模并有所放大。分析人士指出，在外汇占款渠道投放基础货币出现阶段性放缓的情况下，MLF可以起到主动补充基础货币的作用，有利于引导货币信贷和社会融资稳定增长，为稳增长和调结构营造中性适度的货币金融环境。
今日钢铁板块涨幅居前，安泰集团 、八一钢铁 、方大特钢 均涨停报收。
沪深300指数 收报3,846.06点，涨2.37%；沪深300指数期货主力4月合约 尾盘报3,887.2点，涨3.02%，成交399,247手。130亿元额度的沪股通 净买入17.4亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透米兰/巴黎5月8日 - 欧洲股市周一小跌，马克龙赢得法国大选后的释然性升势消退，但强劲的企业盈利增长继续支撑对欧元区股市的需求。
路透伦敦5月8日 - 法国大选结果带动的短暂释然性升势未能足以推动英镑在周一突破1.30美元关口，英镑在窄幅区间内交投，因投资人聚焦本周英国央行会议及国内大选活动。