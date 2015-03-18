中国股市：沪综指收升2.1%续创近七年新高，各板块轮番上扬

路透北京3月18日 - 中国股市沪综指周三收升2.1%续创近七年新高，并为连续第六个交易日上涨。分析师指出，今日各板块轮番上扬，推动大盘继续震荡上行续创新高，不过热点轮动过快且成交量未见明显放大，获利示范效应有所减弱，料短线继续涨升空间有限。

沪综指 收报3,577.30点，涨74.45点或2.13%，此前收盘高点为2008年5月19日的3,604.76点；上证A股今日成交6,156亿元人民币，上日为5,996亿元。

“整体来看（市场）是气势如虹，但是盘面板块的轮动非常快。”湘财证券策略分析师朱礼旭表示。

山西证券策略分析师麻文宇称，此轮行情受资金推动持续上涨，货币政策宽松的环境下部分资金转向股市，而管理层表态支持资本市场繁荣，改革政策陆续出台提振了投资者信心，也为市场炒作提供了丰富的题材，宏观大环境支持市场走好。

中国央行续做近日到期的中期借贷便利（MLF），规模并有所放大。分析人士指出，在外汇占款渠道投放基础货币出现阶段性放缓的情况下，MLF可以起到主动补充基础货币的作用，有利于引导货币信贷和社会融资稳定增长，为稳增长和调结构营造中性适度的货币金融环境。

今日钢铁板块涨幅居前，安泰集团 、八一钢铁 、方大特钢 均涨停报收。