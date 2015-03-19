中国股市：沪综指小幅收升连续第七日上涨，获利回吐压力加大盘中震荡加剧

美国各类经济指标总览--2017/1/23
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
路透北京3月19日 - 中国股市沪综指周四小幅收升，连续第七日上涨，盘中震荡有所加大。分析师指出，今日股指触及3,600点整数关口后，获利回吐压力加大，随后出现快速回落，而2月以来沪指已累计上涨逾10%，短期存在技术回调压力，料后市将在3,600点下方震荡整理。
沪综指 收报3,582.27点，涨4.97点或0.14%，此前盘中高点为2008年5月20日的3,632.01点；上证A股今日成交6,103亿元人民币，上日为6,156亿元。
“今天确实有个获利回吐的压力。”国都证券策略分析师肖世俊表示。
他并指出，目前金融板块估值修复基本完成，短期继续上涨动力显不足，难以带动指数继续冲关。但美联储声明后，短期人民币贬值压力开始减轻，资本外流速度有所放慢，对指数形成利好。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三放弃在货币政策正常化问题上将“保持耐心”的承诺，最早在6月升息的可能性进一步增加。
今日运输板块跌幅居前，东方航空 收跌4.42%，中国国航 收跌3.49%。
沪深300指数 收报3,839.74点，涨0.16%；沪深300指数期货主力4月合约 尾盘报3,851.4点，跌0.47%，成交781,741手。130亿元额度的沪股通 净买入2.1亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
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