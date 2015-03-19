中国股市：沪综指小幅收升连续第七日上涨，获利回吐压力加大盘中震荡加剧

路透北京3月19日 - 中国股市沪综指周四小幅收升，连续第七日上涨，盘中震荡有所加大。分析师指出，今日股指触及3,600点整数关口后，获利回吐压力加大，随后出现快速回落，而2月以来沪指已累计上涨逾10%，短期存在技术回调压力，料后市将在3,600点下方震荡整理。

沪综指 收报3,582.27点，涨4.97点或0.14%，此前盘中高点为2008年5月20日的3,632.01点；上证A股今日成交6,103亿元人民币，上日为6,156亿元。

“今天确实有个获利回吐的压力。”国都证券策略分析师肖世俊表示。

他并指出，目前金融板块估值修复基本完成，短期继续上涨动力显不足，难以带动指数继续冲关。但美联储声明后，短期人民币贬值压力开始减轻，资本外流速度有所放慢，对指数形成利好。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三放弃在货币政策正常化问题上将“保持耐心”的承诺，最早在6月升息的可能性进一步增加。

今日运输板块跌幅居前，东方航空 收跌4.42%，中国国航 收跌3.49%。