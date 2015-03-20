中国股市：沪综指收升1%近七年首次站上3,600点，券商板块领涨大盘

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透北京3月20日 - 中国股市沪综指周五收升1%，近七年首次站上3,600点，并为连续第八日收升。早盘股指高位震荡，午后券商板块集体大涨，带动股指摆脱盘局迅速创出新高。分析师指出，近两日场内板块轮动加速，部分资金重新流入金融权重板块，有效推动股指快速上扬，市场多头气氛浓厚。
沪综指 收报3,617.32点，涨35.04点或0.98%，此前收盘高点为2008年5月16日的3,624.23点；该指数全周累计上涨7.25%，上证A股今日成交6,496亿元人民币，上日为6,103亿元。
“（大盘）加速赶顶吧我觉得。”西南证券首席策略分析师张刚表示。
他并指出，此前市场担心券商牌照下发等利空因素可能会导致券商竞争加剧，但目前看对市场影响较小，利空出尽后该板块出现整体反弹。
中信证券 收涨8.96%，招商证券 收涨8.09%。
沪深300指数 收报3,892.57点，涨1.38%；沪深300指数期货主力4月合约 尾盘报3,902.6点，涨1.33%，成交1,456,617手。130亿元额度的沪股通 净买入15.5亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)