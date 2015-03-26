中国股市：沪综指收市上涨，创业板深跌而周期股奋起护盘

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透上海3月26日 - 中国股市沪综指周四收盘上涨。分析师指出，近期大涨的创业板因获利抛压而出现大幅调整，相当多资金流向估值较低的银行股和煤炭水泥能源等周期股板块，板块翘翘板效应再度显现，大盘出现宽幅震荡。
沪综指 收报3,682.095点，涨21.368点或0.58%；上证A股今日成交6,146亿元人民币，上日为6,436亿元。
“近期批评创业板的声音越来越多，回调压力较大，而银行及周期股近期涨的不多，短时间风向可能会发生变化。”华泰证券分析师周林指出。
创业板综合指数 收盘跌3.5%，市场近日有传言监管层将调查全通教育 ，令创业板获利抛压迅速增加。全通教育近期一度成为沪深两市第一高价股，周四该股收报跌停位273.60元。
周林并表示，新一批新股发行批文预计近期将下发，这批新股数量的多少将反映监管层对近期股市走势的态度。若这批新股数量达到四、五十家，那么沪综指可能会出现幅度一、两百点的回调。
今年以来，证监会保持每月下发一批约24家新股批文的节奏。
沪深300指数 收报3,949.999点，涨0.24%；沪深300指数期货主力4月合约 尾盘报3,941.2点，跌0.28%，成交1,569,278手。130亿元额度的沪股通 净卖出9.2亿元。（完） (发稿 林琦；审校 张喜良)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)