中国股市：沪综指逆转收低逾1%，房地产股冲高回落拖累大盘

全球金市：美元走软推动黄金价格小涨，维持在八周低点略上方
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。
路透上海3月31日 - 中国股市沪综指周二收低逾1%，创近一个月最大单日跌幅。分析师指出，受楼市调控政策松绑激励，房地产股及基建等相关板块开盘即大涨，带动大盘冲高；不过这种由小盘股转向权重股的热点转换并未得到认同，房地产股后续冲高动能不足，午后冲高回落，并带动大盘由升转跌。
沪综指 收报3,747.899点，跌38.669点或1.02%，此前最大单日跌幅为3月3日的2.2%。不过本月沪综指累计上涨13.2%，是今年来最好月度表现。上证A股今日成交7,183亿元人民币，上日为6,893亿元。
“地产股高开后显得冲劲不足，有点借利好套现的味道，大盘也撑不住，尾市放量跳水。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏说。
他指出，从盘面看，早盘权重股一度占据上风，不过这种风格转换，投资者并不认可，因此午后随着权重股退潮，成长股又活跃起来。近期沪综指上涨较快，短期可能需要在3,800点附近震荡一下。
上证地产类指数 收跌2.63%，盘中一度大涨3.9%；地产龙头股万科 收低2.95%。
中国央行周一宣布，将购买第二套普通自住房申请商贷的最低首付款比例从之前的60%下调为不低于40%，公积金贷款购买首套普通自住房最低首付款比例亦下调为20%；财政部则同时公布，将免征营业税的适用条件从原来的“满五(年)唯一”放松为“满二唯一”。
沪深300指数 收报4,051.204点，跌0.90%；沪深300指数期货主力4月合约 尾盘报4,051.6点，跌1.46%，成交1,549,750手。130亿元额度的沪股通 净卖出12.7亿元。（完） (发稿 林琦；审校 张喜良)
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。
路透伦敦5月11日 - 欧元区政府公债收益率周四全面上扬，因油价跳涨强化了通胀升温的预期，这可能激励欧洲央行在未来数月削减超宽松货币政策。
路透首尔5月11日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0740GMT，外资在韩国股市买超1,053亿韩元。外资连 续五个交易日买超，期间累计买超1.26万亿(兆)韩元(11.2亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月11日 105.3 331.2 -444.1 ^5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9 5 月 2日 135.5