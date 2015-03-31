中国股市：沪综指逆转收低逾1%，房地产股冲高回落拖累大盘

路透上海3月31日 - 中国股市沪综指周二收低逾1%，创近一个月最大单日跌幅。分析师指出，受楼市调控政策松绑激励，房地产股及基建等相关板块开盘即大涨，带动大盘冲高；不过这种由小盘股转向权重股的热点转换并未得到认同，房地产股后续冲高动能不足，午后冲高回落，并带动大盘由升转跌。

沪综指 收报3,747.899点，跌38.669点或1.02%，此前最大单日跌幅为3月3日的2.2%。不过本月沪综指累计上涨13.2%，是今年来最好月度表现。上证A股今日成交7,183亿元人民币，上日为6,893亿元。

“地产股高开后显得冲劲不足，有点借利好套现的味道，大盘也撑不住，尾市放量跳水。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏说。

他指出，从盘面看，早盘权重股一度占据上风，不过这种风格转换，投资者并不认可，因此午后随着权重股退潮，成长股又活跃起来。近期沪综指上涨较快，短期可能需要在3,800点附近震荡一下。

上证地产类指数 收跌2.63%，盘中一度大涨3.9%；地产龙头股万科 收低2.95%。

中国央行周一宣布，将购买第二套普通自住房申请商贷的最低首付款比例从之前的60%下调为不低于40%，公积金贷款购买首套普通自住房最低首付款比例亦下调为20%；财政部则同时公布，将免征营业税的适用条件从原来的“满五(年)唯一”放松为“满二唯一”。