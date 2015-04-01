中国股市：沪综指收升1.7%至逾七年新高，中小盘股表现强势领涨大盘

路透北京4月1日 - 中国股市沪综指周三收涨1.7%，冲破3,800点整数关口至逾七年新高。分析师指出，继昨日调整后，今日大盘再续涨势，个股走势全面活跃；中小盘股表现强势领涨大盘，金融地产等权重股则略显疲弱，但整体成交量未能有效放大。

沪综指 收报3,810.29点，涨62.40点或1.66%，此前收盘高点为2008年3月17日的3,820.05点；上证A股今日成交5,902亿元人民币，上日为7,183亿元，较上一日交易日减近二成。

“整体我觉得市场风格可能会进一步的分化，权重股未来上行动力可能会比较有限，市场的热点还是在中小盘股，特别是成长股上面。”湘财证券策略分析师朱礼旭说。

他指出，市场重点可能会继续集中于成长股，地产银行等权重股短期由于政策利好出尽，面临的压力将越来越大。今日公布的经济数据虽好于于预期，但需求仍显疲软，对市场影响有限。

国务院周二公布的《存款保险条例》规定，存款保险将实行限额偿付，最高偿付限额为人民币50万元。中国央行会同有关部门可根据经济发展、存款结构变化、金融风险状况等因素调整最高偿付限额，报国务院批准后公布执行。

中国企业生产在春节过后回温，推动3月官方制造业PMI回升至荣枯线上方；而汇丰制造业PMI终值再度回落至50关口下方，受就业和新订单拖累。两项PMI指数一升一降，显示政策托底初见效果，但市场需求仍然不足，宽松政策有待进一步释放。

创业板指数P 收升2.99%，今日上证银行股指数 收升0.74%，上证地产类指数 收升0.14%。