中国股市：沪综指小幅收升再创逾七年新高，受成长性股票坚挺提振

中国反腐：原全国政协副主席苏荣因受贿等罪被判处无期徒刑--新华社
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
路透上海4月2日 - 中国股市沪综指周四小幅收升再创逾七年新高。分析师指出，尽管金融股等蓝筹股今日走软，但以创业板为代表的成长性股票仍较坚挺，提振市场人气，大盘在多空争夺后，仍小幅收红。
沪综指 收报3,825.78,点，涨15.49点或0.41%，此前收盘高点为2008年3月14日的3,962.67点；上证A股今日成交6,287亿元人民币，上日为5,902亿元。创业板指数P 今日收升2.928%再创历史新高。
“热点还是在创业板上，并没有出现风格转换，大盘对于3,800点位置较为纠结。”东北证券分析师沈正阳指出，目前市场主要的上涨力量来自增量资金推动，未来大盘能否继续上涨，还是要看资金面能否配合。
沪深300指数 收报4,124.78点，涨0.02%；沪深300指数期货主力4月合约 收盘报4,106.2,点，跌0.65%，成交1,532,615手。（完） (发稿 林琦；审校 张喜良)
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)