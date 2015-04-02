中国股市：沪综指小幅收升再创逾七年新高，受成长性股票坚挺提振

路透上海4月2日 - 中国股市沪综指周四小幅收升再创逾七年新高。分析师指出，尽管金融股等蓝筹股今日走软，但以创业板为代表的成长性股票仍较坚挺，提振市场人气，大盘在多空争夺后，仍小幅收红。

沪综指 收报3,825.78,点，涨15.49点或0.41%，此前收盘高点为2008年3月14日的3,962.67点；上证A股今日成交6,287亿元人民币，上日为5,902亿元。创业板指数P 今日收升2.928%再创历史新高。

“热点还是在创业板上，并没有出现风格转换，大盘对于3,800点位置较为纠结。”东北证券分析师沈正阳指出，目前市场主要的上涨力量来自增量资金推动，未来大盘能否继续上涨，还是要看资金面能否配合。