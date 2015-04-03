中国股市：沪综指收升1%再创逾七年新高，新一轮IPO启动难改大盘惯性上涨

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透北京4月3日 - 中国股市沪综指周五小幅收升再创逾七年新高，新一轮IPO启动的消息并未阻止大盘惯性上涨。分析师指出，市场累计升幅较大，短期新股发行，管理层监管从严，对违法违规加大打击力度，对市场情绪降温将带来一定影响。
料后期市场关注将重新回归基本面，部分风险因素将逐步释放；清明节后一季度宏观经济数据与上市公司业绩将陆续披露，低于预期概率仍大，料大盘将持续震荡走势。
沪综指 收报3,863.93点，涨38.15点或1%，此前收盘高点为2008年3月14日的3,962.67点，本周该指数累计上涨4.68%；上证A股今日成交6,325亿元人民币，上日为6,287亿元。
“现在主要还是一个惯性上涨的作用。”国都证券策略分析师肖世俊指出。
他认为，近期不管是个人投资者还是基金发行募集资金，火爆程度已赶超2007年的高峰时期，资金入场后的惯性作用仍较大。除非市场爆发重大利空，否则后市大盘可能维持震荡行情，但节后新股批量申购可能将对市场带来一定扰动。
中国证监会周四下发新一批共30家新股发行批文，其中28家公司周五在沪深证交所刊登首次公开发行（IPO）招股意向书，绝大部分集中在4月14-16日，其中14日是15家新股的网上申购日。
创业板指数P 今日收升1.41%，再创历史新高。安源煤业 涨停报收。
沪深300指数 收报4,170.54点，涨1.11%；沪深300指数期货主力4月合约 收盘报4,182.4点，涨2.03%，成交1,559,084手。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。