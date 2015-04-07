中国股市：沪综指收升2.5%再创逾七年新高，银行板块受消息刺激领涨大盘

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透北京4月7日 - 中国股市沪综指周二收升2.5%再创逾七年新高。分析师指出，目前入市的投资者迅速增加，资金汇集效应逐步显现，推动大盘价升量增，银行板块今日受周末利好消息刺激领涨大盘。不过当前股指累计升幅已大，投资者对后市分歧将逐渐增加，料股指高位震幅将开始加大。
沪综指 收报3,961.38点，涨97.45点或2.52%，此前收盘高点为2008年3月14日的3,962.67点；上证A股今日成交7,418亿元人民币，上日为6,325亿元。
“银行股肯定是今天拉抬大盘的一个主要的因素，还是跟周末资产证券化注册制的消息有关。”信达证券策略分析师艾宜指出。
他认为，注册制的推出将推动信贷资产证券化进一步放量，目前信贷资产证券化规模相对银行信贷总规模偏低，长期来看信贷资产证券化空间巨大，此次央行出台注册制政策旨在响应国务院盘活存量的号召，银行在未来会逐步受益。
中国人民银行周五公告，已取得相关业务资格，发行过信贷资产支持证券，并且能够按规定披露信息的受托和发起机构，可以向央行申请注册后，在有效期内自主发行该类ABS。这意味着注册制正式启动。
今日上证银行股指数 收升2.83%，平安银行 收涨6.06%。
沪深300指数 收报4,260.04点，涨2.15%；沪深300指数期货主力4月合约 收盘报4,245.6点，涨2.03%，成交1,181,253手。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日