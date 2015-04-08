中国股市：沪综指收升再创逾七年新高，权重股护盘股指宽幅震荡

路透北京4月8日 - 中国股市沪综指周三震荡收升再创逾七年新高，A股成交额创历史天量。今日股指盘中宽幅震荡，金融等权重股在大盘回调时出现护盘，股指最大振幅近百点。分析师指出，目前投资者热情高涨，大盘短期可能还会惯性上冲，但连续上涨后有调整需要，沪综指站稳4,000点仍需一段时间震荡整理。

沪综指 收报3,994.81点，涨33.43点或0.84%，此前收盘高点为2008年3月12日的4,070.12点；上证A股今日成交8,346亿元人民币，上日为7,418亿元，此前成交量高点为2014年12月9日7,926亿元。

“我觉得大盘在这个位置上还是要震荡一下，这个位置压力可能相对比较大。”湘财证券策略分析师朱礼旭指出。

他认为，当前市场赚钱效应明显，成交量持续维持高位运行，政策面利好不断涌现，市场处于不断自我强化的循环中，但随着利好政策的落地，未来政策放松的空间亦在不断缩小。

中国官方媒体新华社近日发文称，当前中国经济面临较大压力，尤需股市提供有力支持。

今日上证银行股指数 收升1.96%，国信证券 涨停报收，兴业银行 收升3.44%。