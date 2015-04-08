中国股市：沪综指收升再创逾七年新高，权重股护盘股指宽幅震荡

金属期市：沪铜下挫，因投资者转投股市和油市怀抱
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
路透北京4月8日 - 中国股市沪综指周三震荡收升再创逾七年新高，A股成交额创历史天量。今日股指盘中宽幅震荡，金融等权重股在大盘回调时出现护盘，股指最大振幅近百点。分析师指出，目前投资者热情高涨，大盘短期可能还会惯性上冲，但连续上涨后有调整需要，沪综指站稳4,000点仍需一段时间震荡整理。
沪综指 收报3,994.81点，涨33.43点或0.84%，此前收盘高点为2008年3月12日的4,070.12点；上证A股今日成交8,346亿元人民币，上日为7,418亿元，此前成交量高点为2014年12月9日7,926亿元。
“我觉得大盘在这个位置上还是要震荡一下，这个位置压力可能相对比较大。”湘财证券策略分析师朱礼旭指出。
他认为，当前市场赚钱效应明显，成交量持续维持高位运行，政策面利好不断涌现，市场处于不断自我强化的循环中，但随着利好政策的落地，未来政策放松的空间亦在不断缩小。
中国官方媒体新华社近日发文称，当前中国经济面临较大压力，尤需股市提供有力支持。
今日上证银行股指数 收升1.96%，国信证券 涨停报收，兴业银行 收升3.44%。
沪深300指数 收报4,295.80点，涨0.84%；沪深300指数期货主力4月合约 收盘报4,257.0点，涨0.68%，成交1,485,596手。130亿元额度的沪股通 净卖出35亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。