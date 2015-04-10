中国股市：沪综指收涨1.9%再创逾七年新高，B股全线大涨提振市场人气

路透北京4月10日 - 中国股市沪综指周五收涨1.9%，再创逾七年新高。分析师指出，今天大盘延续此前涨势，继近两日港股持续上扬后，B股比价效应凸显，资金大举进场推升B股指数飙升逾9%，亦创七年多来新高。目前，A股累计涨幅明显过大，需要消化获利盘压力，料短期指数将以震荡走势为主。

沪综指 收报4,034.31点，涨76.78点或1.94%，此前收盘高点为2008年3月12日的4,070.12点，该指数本周累计上涨4.41%；上证B指 报收346.87点，涨9.06%，此前收盘高点为2008年1月18日的354.50点；上证A股今日成交6,642亿元人民币，上日为8,121亿元。

“市场惯性作用还是比较大，增量资金入场还是比较积极。”国都证券策略分析师肖世俊表示。

他指出，今日经济数据符合预期，目前通缩风险依然较大，4月份降准概率较大。不过下周不确定因素增多，新股申购将分流部分资金，国内主流媒体开始提示风险，敏感资金短期料将谨慎。

中国3月居民消费价格指数（CPI）同比涨幅持平上月，但受春节后价格回落影响,环比四个月来首次下滑。通缩压力稍有缓解但仍难以忽视，稳增长仍需政策发力，二季度降准降息依然可期。

肖世俊并认为，现在市场互联互通愈加便利投资，B股存在必要性降低，未来将逐步转为A股或H股，新城B 近日换股方案为解决B股历史遗留问题提供了想象空间。按目前市场估值水平，B股转A股或H股都存在一定的溢价空间。

新城控股近日公告称，拟向公司除其自身以外的全体股东发行A股股票，并以换股方式吸收合并本公司。本次合并完成后，新城控股的A股股票（包括为本次换股吸收合并而发行的A股股票）将申请在上海证券交易所上市流通。

上证银行股指数 收涨2.28%，沪深B股涨停个股达到86只。