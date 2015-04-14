中国股市：沪综指连三日收升创逾七年新高，二线蓝筹及一带一路题材领涨

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透上海4月14日 - 中国股市沪综指周二连三日收升，续创逾七年新高。分析师指出，虽然前期热点板块成长股及B股出现震荡或升势趋缓，不过二线蓝筹及“一带一路”概念股接棒领涨，股指在获利抛压及新股申购压力下虽有震荡，但仍保持强势。
沪综指 收报4,135.565点，涨13.85点或0.34%，此前收盘高点为2008年3月11日的4,165.88点；上证A股今日成交8,072亿元人民币，上日为7,780亿元。
“今天若不是新股申购有拖累，大盘涨得更凶，现在钱进来很多。”长江证券分析师宋中庆指出，短期内大盘仍将保持强势。
周二沪深两市共有15只新股网上申购，不过全部是中小盘股，周三和周四则分别有九只和五只新股网上申购。
已连续两天每日大涨逾9%的上证B指 今天在高开9%后，涨幅逐步缩减，收盘报388.213点，涨2.66%。
沪深300指数 收报4,438.184点，涨0.39%；沪深300指数期货主力4月合约 尾盘报4,421.4点，涨0.07%，成交1,376,079手。130亿元额度的沪股通 净买入6.2亿元。（完） (发稿 林琦；审校 张喜良)
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
德国央行总裁魏德曼对于欧洲央行量化宽松计画的抨击力道猛烈，称这让债台高筑的政府获得融资，且有可能导致金融市场泡沫膨胀、最终造成高通胀。(完)
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。