中国股市：沪综指收跌结束三连涨，经济数据疲弱拖累大盘

路透北京4月15日 - 中国股市沪综指周三收跌，结束此前三连涨。分析师指出，今日公布数据显示当前宏观经济仍面临较大下行压力，市场对经济与股市背离状况的担忧加剧导致大盘大幅震荡并收跌，板块分化则明显加剧，小盘股全天领跌，银行等权重股虽有护盘，但仍难敌尾市全面跳水。

沪综指 收报4,084.16点，跌51.40点或1.24%，盘中最高升至4,175.49点；上证A股今日成交7,671亿元人民币，上日为8,072亿元。

“一方面是前期积累的风险因为短期事件在释放，另外又有新资金不断入场，这就导致了盘面比较宽幅的震荡。”信达证券分析师艾宜指出。

他认为，近期市场处于较为敏感的时点，本周多只新股集中发行申购，新股资金锁定效应令看空短线市场人数有所增加。另投资者担心明天上市的两只股指期货新品种可能加大市场震荡，场内忧虑氛围有所加剧。

中国经济一季度“三驾马车”全面减速，拖累GDP降至六年来低点7%，勉强达到年度目标水平，但3月工业、房地产投资等增长降至多年低位，内外需皆缺亮点，预示未来经济下行压力将持续加大。

本周周二沪深两市共有近30只新股集中申购，周三和周四则分别有九只和五只新股网上申购。

上证银行股指数 收涨1.85%，华夏银行<600015.SS收报涨停，>创业板指数P 则大跌4.58%，大批个股跌停。

中国证监会此前批准中金所上市上证50期指和中证500期指的挂牌交易，上市时间为4月16日。合约最低交易保证金标准为合约价值的8%，采用现金交割方式和持仓限额制度，其中中证500指数成份股是沪深两市中500只中小市值股票。