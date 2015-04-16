中国股市：沪综指收升2.7%继续刷新逾七年高点，大盘蓝筹股领涨

路透北京4月16日 - 中国股市沪综指周四收升2.7%刷新逾七年高点，大盘蓝筹股领涨。分析师指出，今日股指低开后大幅走高，盘中拉升逾百点。此前困扰市场的新股发行（IPO），经济数据不佳和中证500股指期货推出等负面因素得以消化，大盘重拾升势，料后市整体走势依然乐观。

沪综指 收报4,194.82点，涨110.66点或2.71%，此前收盘高点为2008年3月7日的4,300.52点；上证A股今日成交7,075亿元人民币，上日为7,671亿元。

“（大涨）主要原因在于短期影响市场的利空因素在此前的调整中有所消化，尤其是在近两天的下跌中有所消化。”中银国际证券策略分析师周荣华指出。

他并表示，今天上证50和中证500股指期货市场表现分化，预示短期市场结构将会有所转变，市场风格将重回主板蓝筹，中小市值股票估值泡沫化后，在中证500股指期货的引导下将出现一定的调整，中小市值个股将会是调整的重点领域。

中金所上市上证50期指和中证500期指期货今日挂牌交易，合约最低交易保证金标准为合约价值的8%，采用现金交割方式和持仓限额制度，其中中证500指数成份股是沪深两市中500只中小市值股票。

上证银行股指数 收涨3.10%，中国一重 收报涨停，创业板指数P 收涨1.74%，朗玛信息 大幅收跌8.69%。