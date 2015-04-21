中国股市：沪综指收升1.8%创逾七年新高，中小盘成长股领涨

更新版 1-韩国个股：三星电子称，电池缺陷导致了盖乐世Note7手机起火
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子 周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透北京4月21日 - 中国股市沪综指周二收涨1.8%，继续刷新逾七年高点。分析师指出，继昨日放量大跌后，今天股指在回踩5日均线后继续走高，个股普涨，中小盘股经过前期调整后领涨。但今日成交量出现萎缩，显示市场情绪谨慎，短期高位仍将出现震荡。
沪综指 收报4,293.62点，涨76.55点，或1.82%，此前收盘高点为2008年3月7日的4,300.52点；上证A股今日成交8,587亿元人民币，上日为11,422亿元。
“对市场中期走势看好，昨天虽然有一个震荡，但是回调的幅度不是很大，所以市场还是偏强势的。”山西证券策略分析师麻文宇表示。
但首创证券策略分析师邵帅认为，今日市场技术性反弹特点明显，成交量萎缩预示大盘继续上攻动力不足，上攻力度有待观察。
创业板指数P 大涨5.83%，多只个股收报涨停，中国南车 ，中国北车 则均收报跌停。
沪深300指数 收报4,619.16点，涨2.15%；沪深300指数期货主力5月合约 收报4,618.88点，涨2.1%，成交1,428,010手。130亿元额度的沪股通 净买入17.2亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子 周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
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