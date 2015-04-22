中国股市：沪综指收升2.4%再创逾七年新高，电力及券商板块领涨

路透北京4月22日 - 中国股市沪综指周三收涨2.4%，继续刷新逾七年高点。分析师指出，今日电气电力板块领涨，而午后券商等金融股崛起亦提振大盘。目前资金已对场内所有板块轮番炒作完毕，整体市盈率水平有所提升，权重股后续题材乏力可能拖累指数上行力度。

沪综指 收报4,398.49点，大涨104.87点，或2.44%，此前收盘高点为2008年3月3日的4,438.27点；上证A股今日成交9,728亿元人民币，上日为8,587亿元。

“整个上证指数(涨幅)在午后回调之后就是券商股在拉。”湘财证券策略分析师朱礼旭表示，昨日金融地产股对指数的拉升力度有限，今天午盘指数小幅回调后指数在券商股的拉动下继续走高。

中国国务院常务会议周二通过基础设施和公用事业特许经营管理办法，在能源、交通、水利、环保和市政等基础设施和公用事业领域开展特许经营，境内外法人和其他组织均可通过公开竞争在一定期限和范围内参与投资、建设和运营基础设施和公用事业并获得收益。