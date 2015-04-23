中国股市：沪综指连三日收升续创逾七年新高，板块轮动致大盘宽幅震荡

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透上海4月23日 - 中国股市沪综指周四连三日收升，续创逾七年收盘新高。分析师指出，由于场外资金源源不断地增援，市场仍旧保持强势，不过近期领涨的板块快速轮动，使得大盘出现宽幅震荡，盘中震幅近百点。
沪综指 收报4,414.508点，涨16.014点，或0.36%，此前收盘高点为2008年3月3日的4,438.27点；上证A股今日成交9,591亿元人民币，上日为9,728亿元。
“虽然数据还是不太好，但这只是大盘的扰动因素，关键还是钱多，大盘跌不下来。”长江证券分析师宋中庆指出，“大家都知道大盘总有一天会下跌，但是不知道什么时候。”
汇丰(HSBC)/Markit周四公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，2015年4月PMI初值数据降至49.2，连续第二个月位于荣枯线下方为一年来最低。
中国证券登记结算公司最新数据显示，上周新增A股开户数达325.71万户，环比大增93.77%，创历史新高，约为2007年大牛市单周最火爆月份的3倍。
万联证券分析师沈赟指出，今日拉动大盘上涨的主要力量为价格较低、前期涨幅不大且具有一定权重的板块，比如有色、钢铁和煤炭等就属于补涨行情。鉴于今日指数振幅较大，投资者需注意控制仓位风险。
钢铁股板块中，马钢股份 、太钢不锈 等部分钢铁股涨停。
沪深300指数 收报4,740.892点，涨0.02%；沪深300指数期货主力5月合约 尾盘报4,734.4点，跌0.21%，成交1,416,141手。130亿元额度的沪股通 净卖出3.8亿元。（完） (发稿 林琦；审校 张喜良)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。