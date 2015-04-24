中国股市：沪综指收跌结束三连涨，新股发行提速大盘调整压力加大

沪综指 收报4,394.13点，跌20.82点，或0.47%；该指数本周累计上涨2.48%，为连续第七周上涨。上证A股今日成交9,158亿元人民币，上日为9,591亿元。

“增量资金入市的前提是市场存在赚钱效应，但随着股指不断上涨，我估计赚钱效应会不断减弱，同时新股发行提速也会占用部分资金，因此增量资金推动的涨势可能会出现调整。”新时代证券分析师孙卫党说。 展望下周，他认为，鉴于融资融券余额接近上限，证监会叫停伞形信托，新股发行冻结资金，未来增量资金的来源可能成为问题。在流动性为王的中国股市，这意味着大盘未来走势的不确定性大增。