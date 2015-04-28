中国股市：沪综指放量收跌逾1%，中小盘股调整引发投资者忧虑

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透北京4月28日 - 中国股市沪综指周二放量收跌逾1%。分析师指出，今日银行等金融股继续承担护盘角色，但由于此前涨幅巨大的中小盘股出现大幅调整，引发投资者忧虑。目前场内获利抛压较重，加之几乎所有权重板块都已轮动一遍，短线大盘仍有向下调整压力。
沪综指 收报4,476.21点，跌51.18点，或1.13%；上证A股今日成交10,566亿元人民币，上日为9,713亿元。
“今日市场指标股护盘，以中小盘股为代表的其他品种出现调整。”首创证券策略分析师邵帅说。
他并表示，支撑中小盘股前期走强的业绩靓丽和高送转因素基本兑现，中小股票的炒作行情目前暂告一段落；近期很多权重板块都在承担护盘的角色，金融股和电力、交运等板块滞涨，高换手率显示仍有增量资金流入大盘股，令主板相对抗跌。
上证银行股指数 收涨2.09%，创业板指数P 则收跌2.17%。
沪深300指数 收报4,741.86点，跌1.37%；沪深300指数期货主力5月合约 尾盘报4,726.4点，跌1.51%，成交1,409,577手。130亿元额度的沪股通 净卖出1.7亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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