中国股市：沪综指收盘近持平，增量资金入市支撑大盘强势震荡

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
路透上海4月29日 - 中国股市沪综指周三收盘近持平。分析师指出，尽管新一轮新股发行即将临近，且场内获利盘较丰厚，但是场外资金仍是源源不断入场，股指下调压力减弱，大盘今日维持4,500点以下高位震荡，成交量有所萎缩。
沪综指 收报4,476.620点，微涨0.405点，或0.01%；上证A股今日成交7,485亿元人民币，较上日的10,566亿元减三成。
“我们希望（大盘）能够痛快地调一下，但还是调不下来，市场上钱太多了，你看每周新开户数就能知道。”长江证券分析师宋中庆表示。
中国证券登记结算公司最新数据显示，上周新增A股股票帐户数达413万户，再次刷新历史新高，该数据已连续五周保持百万户级别的增长。同时上周末中国的股票帐户数首次突破2亿户，达2.01亿户。
他指出，虽然相当多老股民因心存风险意识，不敢盲目冲高，但之前已被数次验证错误，他们的谨慎风格有所松动。若是近日大盘持续保持强势，可能会吸引前期退场资金重返市场，大盘在消化新股压力后有望上冲5,000点。
沪深300指数 收报4,774.326点，涨0.68%；沪深300指数期货主力5月合约 尾盘报4,773.4点，涨1.56%，成交1,175,271手。130亿元额度的沪股通 净买入7.6亿元。（完） (发稿 林琦；审校 张喜良)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开