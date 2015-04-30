中国股市：沪综指受蓝筹股拖累收跌，4月涨幅逾18%为今年来最大

中国经济：去年服务业对经济增长贡献率58.2%，“稳定器”作用将更凸显--统计局
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
路透北京4月30日 - 中国股市沪综指周四收盘下跌。分析师指出，热点板块切换较快抑制增量资金入市热情，而且银行、保险、券商等指标股走势较弱，市场资金热衷于中小股票和题材股，股指继续小幅整理。
沪综指 收报4,441.66点，跌34.96点，或0.78%；本周累计升1.09%，为连续第八周上涨。4月沪综指累计涨幅18.5%，创今年以来最好月度表现。上证A股今日成交7,698亿元人民币，上日为7,485亿元。
“板块轮动加速、热点切换过快是这两天大盘的一个主要特点，很多板块都是一日游行情，股市赚钱效应减弱，以快进快出为代表的增量资金入市热情受到打压。”新时代证券分析师孙卫党表示。
他并指出，创业板指延续昨日大涨行情，表明当前主流资金仍热衷小市值股票，蓝筹指标股明显受市场冷遇。不过创业板涨幅过大，虽然赚钱效应明显，但大家也都不太敢进，因此创业板涨势能否延续还不好说。
创业板指数P 今日大幅收升2.158%。
沪深300指数 收报4,749.89点，跌0.51%；沪深300指数期货主力5月合约 收盘报4,767.8点，跌0.25%，成交1,208,777手。130亿元额度的沪股通 净卖出3.3亿元。（完） (发稿 吴晓龙；审校 林琦/张喜良)
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
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