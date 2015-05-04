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货币新闻 | 2015年 5月 4日 星期一 15:26 BJT

中国股市：沪综指收升，市场承接力度仍强电力板块领涨

路透北京5月4日 - 中国股市沪综指周一收升，盘中震荡过程中市场承接力度仍强，电力板块领涨。分析师表示，部分周期性板块出现回升显示做多因素仍在，但另一方面股指大幅上涨之后调整压力也在加大，造成股指盘中宽幅震荡且成交微缩。

沪综指 收报4,480.46点，升38.81点，或0.87%。上证A股今日成交7,139.28亿元人民币，上日为7,698亿元。

“当前市场较为纠结，一季报公布以后全部A股的业绩增速只有2%左右，因此估值压力凸显，业绩和估值背离的情况不可能持续，市场因此陷入一种想涨又不敢涨的情绪之中。”东北证券分析师沈正阳说。

他认为，上周四召开的政治局会议释放的“稳增长”信号明确，构成市场继续做多的政策基调，但无论是主板还是创业板指数在大幅上涨之后调整压力也在增强，料短线继续上行幅度不大。

上周四召开的政治局会议并审议通过了《京津冀协同发展规划纲要》,其核心是有序疏解北京非首都功能，调整经济结构和空间结构，促进区域协调发展，形成新增长极。受此政策利好推动，今日京津冀和河北板块一度涨幅居前。

创业板 收盘跌0.44%。华电国际 、内蒙华电 涨停。

沪深300指数 收报4,787.74点，涨0.8%；沪深300指数期货主力5月合约 尾盘报4,767.6点，跌0.06%，成交985,139手。130亿元额度的沪股通 净买入5.4亿元。（完） (发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)
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