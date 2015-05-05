中国股市：沪综指挫跌4.1%创三个半月最大单日跌幅，受新股发行压力加大冲击

路透北京5月5日 - 中国股市沪综指周二放量挫跌逾4%，创三个半月最大单日跌幅。分析师表示，大盘连续上涨后获利盘积累较大，短线赚钱效应大大减弱，而新股发行提速对市场施加新的压力，获利套现盘蜂拥而出造成大盘出现踩踏式下跌。

沪综指 收报4,298.71点，跌181.75点，或4.06%，此前单日最大跌幅为1月19日的7.7%。上证A股今日成交8,020.48亿元人民币，上日为7,139.28亿元。

“新股发行提速打破了一二级市场之间的风险收益平衡，因为打新资金的利用率提高了，收益率肯定会提高；而二级市场的风险加大但收益前景却很不确定，因此更多资金用于打新，流入二级市场的资金明显减少。”新时代证券分析师孙卫党称。

今日市场有9只新股开始网上申购。 中国证监会此前表示，将根据市场情况,保证稳定市场预期的基础上,按月均衡发行,适当加大新股供给，由每月核发一批次增加到核发两批次。

他认为，自3月9日以来沪综指累积上涨超过1,000点，市场积累了大量获利盘，在所有板块轮动过后股市赚钱效应明显减弱，获利盘有明显出逃迹象，这也是今日沪综指暴跌的主要原因。

中信建投分析师安尉称，近期《人民日报》等官媒发表文章，频频提示股市风险也预示监管层对此轮牛市行情应如何演绎的观点与前期相比发生转向，这也对市场构成了较大的心理压力。

昨日上涨的电力板块领跌，中字头个股亦纷纷居于跌幅榜前列，上海电力 、中国中冶 均跌停报收。