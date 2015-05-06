中国股市：沪综指震荡收低1.6%连两日大跌，获利盘继续大举出逃

国际油市：美国上周活跃钻机数增幅创下2013年4月以来最多--贝克休斯
路透1月20日 - 美国能源企业本周增加的活跃钻机数(rig count)为将近四年来最多，延续持续了八个月的复苏态势。自从石油输出国组织(OPEC)去年12月初达成减产协议之后，已提振油价站上每桶逾50美元，美国钻探商趁此良机增加开采。
路透北京5月6日 - 中国股市沪综指周三震荡收低1.6%，连续两日大跌。分析师指出，昨日股指大跌逾4%之后，隔夜新华社的偏暖评论一度推动股指反弹，但护盘作用昙花一现。沪综指午后获利盘大举出逃推动股指大幅跳水，市场人气明显受挫。
沪综指 收报4,231.33点，跌67.38点或1.57%，盘中高低点分别为4,376.35点和4,187.37点；上证A股今日成交7,131.54亿元人民币，上日为8,020.48亿元。
“当前市场心态较为矛盾：一方面监管层频频提示风险，获利盘随时准备出逃；另一方面实体经济疲弱，市场对稳增长政策的继续出台充满预期。”上海证券分析师屠骏说。
万联证券分析师沈赟认为，午后股指由红转绿的主要原因是获利盘在早盘反弹之后伺机出逃，部分资金很可能进入一级市场打新，因后者的收益稳定且风险很低。
周二国内股指大跌后，新华社及新华网周二晚间连发《股市遭遇重创不失为一场洗礼 风雨过后更见彩虹》等四篇股市相关的文章，安抚市场情绪，受此影响沪综指盘中一度上涨1.8%。
周三跌幅居前的板块包括前期大涨的海上丝路、船舶和交通设施等，中国重工 收跌7.68%、中国北车 收跌8.04%。
沪深300指数 收报4,553.33点，跌0.95%；沪深300指数期货主力5月合约 尾盘报4,572.8点，跌0.54%，成交1,411,745手。130亿元额度的沪股通 净买入7.1亿元（完） (发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)
路透1月20日 - 美国能源企业本周增加的活跃钻机数(rig count)为将近四年来最多，延续持续了八个月的复苏态势。自从石油输出国组织(OPEC)去年12月初达成减产协议之后，已提振油价站上每桶逾50美元，美国钻探商趁此良机增加开采。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日(一) 1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 11月 +0.5% +1.1% 2100 韩国消费者信心指数 1月 -- 94 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月20日(五) -- 中国国内生产总值(GDP)(较上年同期) 第四季 +6.8% +6.7% 工业增加值 12月 +6.0% +6.1
* 宣誓就职仪式后美元几无变动 * 特朗普就职演讲没有强调政策细节 路透纽约1月20日 - 美元周五走低，交投震荡，因投资者在新总统特朗普的就职演说中 没有找到对美元下大赌注的理由。 特朗普讲话期间美元指数 一度跌至盘中低位，因特朗普在讲话中承诺“美国优先 ”，再次引发一些对贸易保护主义政策的担忧。 但跌幅微弱，因特朗普没有谈及具体的经济和贸易政策。 “看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone 称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后 去年初出现的巩固。” 美国联邦储备理事会(FED/美联储去年)12月上调隔夜利率，为2016年首次升息，2015年 12月的升息则为近10年来的首次。 美元兑欧元 、日圆 和英镑 下跌，周五稍早曾录得微弱涨幅。 美元兑澳元 、新西兰元 和加元 ，以及大部分其它主要商品生产国货 币上涨。 市场不确定性令美元在