中国股市：沪综指震荡收跌2.8%至三周新低，中字头蓝筹股领跌大盘

路透北京5月7日 - 中国股市沪综指周四震荡收跌2.8%至三周新低，连续第三日大跌。分析师指出，获利套现卖压不减，“快牛”行情发生逆转，个股业绩和估值水平互不匹配、新股发行冻结资金以及两融余额与券商净资本必须匹配的市场传闻冲击市场，中字头蓝筹股领跌拖累大盘。

沪综指 收报4,112.21点，跌117.06点或2.8%，此前收盘高点为4月15日的4,084.16点；上证A股今日成交5,369.79亿元人民币，上日为7,131.54亿元。

“杠杆资金、散户资金和官媒鼓动是支撑前期‘快牛’行情的三大基础，随着杠杆资金受到更加严格的监管、官媒口风突变，‘快牛’疾行的基础大大削弱，股市运行的格局发生改变。”东北证券分析师沈正阳称。此外，加上新股发行冻结资金，个股估值和业绩水平相差悬殊，增量资金不敢入市。

人民日报周二刊登了一篇《牛市也别忘风险》的个人署名评论，被不少股民认为是政府释放做空信号。此前中国官媒一向坚定支持A股走强，例如“4,000点只是牛市开始”等评论皆出自这些官媒。

他还认为，周三晚间市场关于两融余额与券商净资本必须成比例的传闻对今日盘面也构成较大影响。

周三晚间社交媒体疯传一则有关“证监会主席助理张育军在上海会议上要求严控两融”的传闻。周四上午中国证监会在其官方微博上否定了这一传闻，称这只是部分专家提出的研究建议，并非证监会对券商提出的管理要求。但证监会随后删除了这一微博。

国金证券分析师李晓光认为，从近期开户数明显下降以及保证金净流出等迹象也可以看出增量资金入市的热情明显降温。

周四跌幅居前的板块包括前期大涨的一带一路、交通设施和钢铁板块等，中国中铁 、中国建筑 等中字头蓝筹股跌停，中国化学 收跌7.59%。