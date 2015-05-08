中国股市：沪综指震荡收升2.3%终止三连跌，中小盘个股受利好刺激强劲反弹

路透北京5月8日 - 中国股市沪综指周五震荡收升2.3%终止三连跌。分析师指出，受中国总理考察中关村创业大街和国务院鼓励互联网企业境内上市的利好政策影响，今日入市资金明显流入创业板和中小板，刺激中小盘个股全面强劲上涨，沪综指盘中则再现百点大幅震荡，尾盘抢反弹行情资金大举入市令股指持续上扬，市场情绪有所回暖。

沪综指 收报4,205.92点，涨93.71点或2.28%，盘中最低探至4,099.04点。本周股指累积下跌5.3%；上证A股今日成交5,563.69亿元人民币，上日为5,369.79亿元。

“虽然中字头蓝筹股大幅回调，但抢反弹行情的资金显然更青睐体量较小的创业板个股，因此周五虽然部分打新资金解冻，但沪综指反弹明显逊于深市，继续呈现量能萎缩的局面。”万联证券分析师沈赟说。

他并认为，周四国务院鼓励符合条件的互联网企业在境内上市的相关意见无疑是今日创业板大涨的主要诱因，因为主要互联网企业目前都在创业板上市。

周四中国国务院出台《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》，其中明确指出研究鼓励符合条件的互联网企业在境内上市等相关政策。

银河证券分析师吴俊认为，沪综指在收盘前半小时强势翻红的主要原因可能是市场预计证监会可能在周五例行新闻会上公布利好举措，同时市场有关央行周末降息的预期升温也促使资金积极入场。

创业板指 周五收涨5.97%至2,973.60点历史新高，深市近200家个股涨停。

周四逆势下跌的板块包括保险和券商等，中国人寿 收跌0.42% 海通证券 收跌3.1%。