中国股市：沪综指收升3%创半个月最大单日涨幅，受降息利好刺激

路透北京5月11日 - 中国股市沪综指周一收升3%创半个月最大单日涨幅。分析师指出，央行年内第二次降息增强投资者信心，虽银行保险等大盘蓝筹板块上涨乏力，但在中小盘个股强劲上扬的赚钱效应推动下，股指出现放量大幅反弹。

沪综指 收报4,333.58点，涨127.66点或3.035%，此前最大单日涨幅为4月27日的3.04%。上证A股今日成交7,107.07亿元人民币，上周五为5,563.69亿元。

中信建投分析师安尉表示，此次央行降息在两个方面影响市场，一是增量资金入市的逻辑没变，二是 资金的风险偏好更高，因此今日主板表现不错。

而中小盘个股表现更为亮眼，继上周五大涨后，创业板和中小板个股再现飙涨。

“市场对创业板的价值判断发生变化。”上海证券分析师屠骏称，这体现了一种投资理念的变化，投资者不再从估值角度判断创业板是否涨得过高，而是在经济转型的背景下重新认识创业板价值。

创业板指 周一收涨5.83%至3,146.83点历史新高，其中东方财富 和乐视网 涨停。上证银行股指数 涨1.70%。

中国央行周日宣布，自周一（11日）起下调金融机构存贷款基准利率.25个百分点，同时结合推进利率市场化改革，将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍。