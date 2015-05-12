中国股市：沪综指收升1.6%连续三日上扬，能源电力板块领涨

路透北京5月12日 - 中国股市沪综指周二收升1.6%，连续第三个交易日上涨。分析师指出，增量资金在创业板赚钱效应的鼓动下继续入市，大盘在上海自贸区、核电核能等板块拉动下继续反弹上涨，沪综指短线预计继续维持震荡扬升格局。

沪综指 收报4,401.22点，涨67.64点或1.56%。上证A股今日成交7,882.47亿元人民币，上日为7,107.07亿元。

“沪市主要还是超跌反弹吧，因为上周跌得太多了，今天才收到10日线上。”新时代证券分析师孙卫党说。

他并认为，市场目前处于较为亢奋的状态，是非理性的，最明显的例子就是大智慧 收购湘财证券被证监会中止审查之后反倒涨停，因此短线上涨空间不好判断。

大智慧周二发布公告称接获中国证监会通知，公司因涉嫌证券法律法规而被证监会立案调查后，证监会对大智慧发行股份购买资产并募集配套资金的申请中止审查。 该股收报涨停至28.4元。

今日创业板表现依旧强于大盘，国金证券投资顾问郑邵嵘认为，在增量资金大批买入创业板个股的背景下，主板大盘主要表现为一种跟随性上涨。

创业板指 周二收涨3.29%至3,250.30点历史新高。涨幅居前的板块包括上海自贸、核电核能和互联网，其中陆家嘴 、上海电气 和乐视网 涨停。

从消息面看，中国核电IPO将于本周三上会，由于中国核电拟募集资金超过人民币160亿元，是近期募资额最大的超级大盘股之一，因此市场非常关注，这也是今日核电板块涨幅居前的一个原因。