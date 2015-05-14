中国股市：沪综指小幅收涨，金融数据不佳大盘走势乏力

路透北京5月14日 - 中国股市沪综指周四小幅收涨。分析师指出，由于周三公布的4月份金融数据不佳，大盘今日走势乏力，盘中热点较为散乱，板块走势明显分化。由于下周又有新股发行，将对资金面形成压力，预计大盘短线维持震荡整理格局。

沪综指 收报4,378.31点，涨2.55点或0.06%。上证A股今日成交6,633.95亿元人民币，上日为7,755.56亿元。

“今日大盘的表现是对金融数据的正常反应，两次降息一次降准之后新增贷款规模却跌破万亿门槛，市场因此对降准降息的作用产生了怀疑。”银河证券投资顾问吴俊说。

中国人民银行周三公布数据显示，4月新增人民币贷款7,079亿元，低于此前路透9,030亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2) 同比增长10.1%，路透调查中值为11.9%。

他并认为，新增5,000亿信贷资产证券化试点规模以及地方债定向承销发行都有分流股市流动性的可能。

周三召开的国务院常务会议决定，为深化金融改革创新，盘活存量资金，新增5,000亿元人民币信贷资产证券化试点规模，支持证券化产品在交易所上市交易。

而此前国务院批准，2015年在中国财政部下达的置换债券限额内，将采用定向承销方式发行一定额度的地方政府债券，用于置换部分存量债务。

“还是调整的可能性大吧，大盘股现在吸引资金的作用也不太大，下周又开始发新股，现在资金入市的热情不高。”新时代证券分析师孙卫党说。

他并认为，现在创业板热门股带来的亢奋没有了，大股票又有故意压盘的迹象，所以现在只有寻找个性化投资对象。

今日主板涨幅居前的板块为次新股、网络提速概念股等，江苏有线 、沈阳机床 等个股收报涨停。

创业板指 收跌1.58%至3,141.59点，热门股东方财富 和安硕信息 收报跌停。