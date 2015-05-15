中国股市：沪综指震荡收跌1.6%，期指交割叠加新股压力加剧市场谨慎气氛

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透北京5月15日 - 中国股市沪综指周五收跌1.6%。分析师指出，部分投资者担忧证监会下午例会可能传出不利消息，下周新股发行又将冻结大量资金，再加上周五恰逢期指交割，消息面诸多不利因素令市场气氛整体偏谨慎，量能萎缩，多数个股出现回调。
沪综指 收报4,308.69点，跌69.62点或1.59%，盘中最低探至4,278.55点。本周股指累积上涨2.4%；上证A股今日成交6,583亿元人民币，上日为6,634亿元。
“5月份股市政策有一些微调之后，市场逢周五表现出习惯性的谨慎态度，且这种谨慎有所蔓延。”中信建投分析师安尉说。
他并认为，新股发行提速后，短线套利资金减少，确实对资金面构成一定影响。
由于周五适逢期指交割，沪深300指数期货5月合约到期，而6月合约目前处于贴水状态，安尉认为这也是市场当前谨慎心态的一种体现。
新华社主办的《经济参考报》昨日发文称“中国创业板正在上演的这场史无前例大泡沫的背后，是一幕机构投资者抱团取暖联合做庄、散户投资者跟风炒作、卖方研究推波助澜、上市公司配合炒作话题的狂欢大剧。”官媒态度的转变无疑对市场情绪构成较大冲击。
东北证券分析师沈正阳认为，目前市场估值偏高，而且基本面和政策面的不确定因素在增多，估计短期内大盘还将继续震荡整理。
下周将有20家新股密集发行，网上申购日基本集中在下周二和周三。不过中国证监会主席肖钢周五稍早表示，A股新股发行由一个月一批次改成两批次不会对市场造成很大的影响。
今日跌幅居前的板块包括保险、券商和煤炭，其中长江证券 收跌6.32%，新华保险 收跌4.86%，陕西煤业 收跌5.86%。
沪深300指数 收报4,617.47点，跌1.77%；沪深300指数期货主力6月合约 尾盘报4,581点，跌1.64%，成交1,487,039手。130亿元额度的沪股通 净买入6亿元（完） (发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元