中国股市：沪综指放量收升3%至两周新高，金融股领涨大盘

路透北京5月19日 - 中国股市沪综指周二放量收升3.1%至两周新高，并创近四个月最大单日涨幅，银行、券商等金融股领涨大盘。分析师指出，近期出台稳增长的产业政策较密集，在基本面上对大盘蓝筹股形成支撑，另外其经过前期调整后估值水平回落，资金有从中小盘股撤出流入大盘蓝筹股的迹象，盘中板块轮动的迹象明显。

沪综指 收报4,417.55点，涨134.06点或3.13%，此前收盘高点为2015年5月4日4,480.46点；此前最大单日涨幅为1月21日的4.74%；上证A股今日成交6,860亿元人民币，上日为5,864亿元。

“应该是一个反弹，金融地产等蓝筹股前期确实也盘了很长时间，这波应该还是个补涨反弹吧。”国都证券策略分析师肖世俊说。

他并表示，前期各项改革政策出台较为密集，加之近期房地产市场出现回暖，累积效应促成了此前受经济数据打压的大盘蓝筹股出现反弹。

中国国务院日前印发《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略，明确在第一个十年将提高国家制造业创新能力，推进信息化与工业化深度融合。

肖世俊指出，华泰证券在港上市对公司自身的发展有益，同时路演的情况说明投资者对券商的业务仍较为看好。

中国大型券商--华泰证券 周一开始其高至52亿美元香港IPO（首次公开发售）路演，并已锁定腾讯 主席马化腾、中国平安 等13名基础投资者，合共认购其逾四成发售股份。

上证金融地产行业指数 涨4.48%，东兴证券 、东方证券 、华泰证券涨停报收。