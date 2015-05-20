中国股市：沪综指收升，逼近前期高点大盘震荡加剧

路透北京5月20日 - 中国股市沪综指周三收升。分析师指出，受近期关于制造业和通信基础设施相关政策利好推动，大盘继昨日创下近四个月最大单日涨幅之后今日继续上攻，盘中逼近前期高点，量能持续放大。但尾盘受打新资金流出等影响，股指出现大幅跳水收窄升幅，大盘震荡明显加剧。

沪综指 收报4,446.29点，涨28.74点或0.65%，盘中最大震幅达2%，此前收盘高点为2015年5月4日的4,480.46点；；上证A股今日成交7,993亿元人民币，上日为6,860亿元。

“由于创业板筹码集中度较高，一旦出台一些对大盘有利的政策，集中度高的股票会出现迅速拉抬，因此今日创业板表现比大盘更好。”开源证券首席分析师田渭东说。

中国国务院日前印发《中国制造2025》，其中明确提出“基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革”，受此利好消息推动，今日智能机器板块涨幅居前，其中机器人 、佳士科技 和向日葵 涨停。

此外周二中国国务院公布《关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》，其中明确提出加快推进全光纤网络城市和第四代移动通信（4G）网络建设，2015年网络建设投资超过4300亿元，受此利好推动，今日宽带提速板块涨幅居前，其中星网锐捷 、奥维通信 等通信类个股涨幅居前。

周三虽然是新股申购资金冻结日，但万联证券分析师沈赟认为这对大盘影响不大。他称从国债逆回购利率基本平稳看，说明流动性较为充裕，且22日打新资金就开始解冻，所以不必过于担心。

他称，从昨日开始二八风格转换的格局基本确立，近期看好估值较低、前期滞涨的银行等大盘蓝筹股。

创业板指 收涨2.51%至3,406.28点，股价相对较低的个股表现突出，其中易联众 等个股涨停。