中国股市：沪综指收跌1.6%，IPO重启传闻打击市场情绪

路透北京9月25日 - 中国股市沪综指周五收跌1.6%。分析师指出，受近期可能重启IPO的传闻影响，沪综指震荡下行盘中数次跳水，且中秋国庆双节临近，投资者获利了结心态较重，前期大涨的互联网、信息安全等板块资金涌出明显，加剧卖压。预计大盘短线延续震荡调整走势。

沪综指 收报3,092.347点，跌50.340点或1.60%，本周累计微跌0.18%。上证A股今日成交2,486亿元人民币，上日为2,311亿元。

“一个就是节日因素，一个就是技术面上不去，上午还有IPO即将重启的传闻。”新时代证券研究总监孙卫党在谈及今日大盘下跌的原因时表示。

但他认为，重启IPO似乎有违此前的救市逻辑，因为当前市场的承接力量有限，信心非常脆弱，从早盘市场对这一传闻的反应就可以看出，而当初暂停IPO就是为了呵护市场。

今日信息安全、软件服务和互联网等板块跌幅居前，中国软件 、安硕信息 等个股收报跌停。

齐鲁证券首席策略分析师罗文波认为，市场风险偏好在上升，但中长期资金还是不愿入场，主要风险在于上市公司三季报肯定不佳。

尾市仍见部分银行及煤炭等权重股护盘，云煤能源 收升9.12%，招商银行 收升1.14%。