中国股市：沪综指受金融股带动收升1.4%，逾三年来首次站上2,600点

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京11月26日 - 中国股市沪综指周三收升1.4%，逾三年来首次站上2,600点整数关口。分析师称，今日券商、保险和银行等金融股高举领涨大旗，加之有新股网下申购资金解冻，提振大盘冲关多隘，连续五日上涨；尽管大涨后短线存在技术调整要求，但料不会改变整体上涨趋势。
沪综指 收报2,604.35点，大涨36.75点或1.43%，此前收盘高点为2011年8月26日的2,612.19点；上证A股今日成交3,160亿元人民币，上日为2,814亿。
“现在在逼空呢，我觉得盘面很好啊，现在市场就是一个普涨的格局，今天这个板块明天那个板块。”湘财证券策略分析师朱礼旭表示，降息后市场连续大涨后短期或有调整，但调整并不妨碍市场中期运行趋势。
他并认为，按惯例年底资金面可能略有紧张，但不会对行情形成掣肘，货币政策利好预期对金融板块的业绩形成支撑。
上证180金融指数 收盘大涨3.69%，其中光大证券 涨停报收。
沪深300指数 收报2,723.02点，涨1.39%；沪深300指数期货主力12月合约 收报2,745.6点，涨1.11%，成交1,244,011手，沪股通130亿元额度 使用33亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申