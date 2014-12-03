台湾股市：收盘大涨1.6%，乐观期待证所税大户条款修正案

台指 收至9,175.26点，今日成交初值 为1,144.3亿台币，上交易日修正后为980.22亿。

此案若通过有利台股的投资大户资金回流股市。台湾本地经济日报指出，证所税大户条款修正案已排定明日审查，国民党籍立委罗明才昨天表示，不排除于会中提案删除大户条款。立法院长王金平昨日也呼吁，朝野不要坚持己见，应以资本市场、经济发展为重。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)