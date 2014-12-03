台湾股市：收盘大涨1.6%，乐观期待证所税大户条款修正案

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透台北12月3日 - 台湾股市 周三大幅收升1.6%。分析师指出，美股和中国上证指数 涨升，且投资人乐观期待立法院明日将讨论证券交易所得税修正案。
台指 收至9,175.26点，今日成交初值 为1,144.3亿台币，上交易日修正后为980.22亿。
此案若通过有利台股的投资大户资金回流股市。台湾本地经济日报指出，证所税大户条款修正案已排定明日审查，国民党籍立委罗明才昨天表示，不排除于会中提案删除大户条款。立法院长王金平昨日也呼吁，朝野不要坚持己见，应以资本市场、经济发展为重。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。