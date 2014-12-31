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货币新闻 | 2014年 12月 31日 星期三 13:43 BJT

台湾股市：收高，2014年全年上涨8.07%

路透台北12月31日 - 台湾股市周三封关以红盘作收。2014年台湾加权股价指数 共计上涨695.75点，涨幅8.07%。

台湾加权股价指数收高0.42%或38.83点，报9,307.26点；今日成交初值 为591.46亿台币，上交易日修正后为721.44亿。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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