台湾股市：收盘微升连六日上涨，高档震荡可期并等待美联储会议结论

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透台北1月26日 - 台湾股市周一收盘微升，连六日上涨。分析师指出，上周台股连续大涨且爆出大量，预期本周将进入狭幅震荡整理格局，等待美国联邦储备理事会(FED)的会议结果。
台湾加权指数 收小升6.73点或0.07%，报9,477.67点，前高为2014年9月1日的9,513.06点；成交初值 为896.84亿台币，上交易日修正后为1,199亿。
日盛投顾协理钟国忠称，〞上礼拜指数来到新高，也爆出大量，...今天量能比较不够。〞
他也表示，本周四摩台指将进行结算，多方已是胜券在握，估计本周也不必费劲大幅拉抬，台股指数本周有望在9,400-9,500点之间结算，可望维持高档整理格局。至于国际消息面方面，本周美国联邦储备理事会的会议结果仍值得密切关注。
1月台指期 将于本周四(29日)结算。美联储(FED)本周二和三将举行议息会议，台北时间周四凌晨将公布结果。
本地时间13:40时，亚洲主要股市普遍小跌，其中韩股 下跌0.14%。（完）
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率