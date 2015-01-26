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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 13:47 BJT

台湾股市：收盘微升连六日上涨，高档震荡可期并等待美联储会议结论

路透台北1月26日 - 台湾股市周一收盘微升，连六日上涨。分析师指出，上周台股连续大涨且爆出大量，预期本周将进入狭幅震荡整理格局，等待美国联邦储备理事会(FED)的会议结果。

台湾加权指数 收小升6.73点或0.07%，报9,477.67点，前高为2014年9月1日的9,513.06点；成交初值 为896.84亿台币，上交易日修正后为1,199亿。

日盛投顾协理钟国忠称，〞上礼拜指数来到新高，也爆出大量，...今天量能比较不够。〞

他也表示，本周四摩台指将进行结算，多方已是胜券在握，估计本周也不必费劲大幅拉抬，台股指数本周有望在9,400-9,500点之间结算，可望维持高档整理格局。至于国际消息面方面，本周美国联邦储备理事会的会议结果仍值得密切关注。

1月台指期 将于本周四(29日)结算。美联储(FED)本周二和三将举行议息会议，台北时间周四凌晨将公布结果。

本地时间13:40时，亚洲主要股市普遍小跌，其中韩股 下跌0.14%。（完）
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