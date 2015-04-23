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货币新闻 | 2015年 4月 23日 星期四 14:09 BJT

台湾股市：收升1.9%创七年半高位，政策利多齐聚激励多头

路透台北4月23日 - 台湾股市周四收盘大涨1.9%，创近七年半高位，表现优于区域股市。分析师表示，因政府迫使热钱买进股票，且沪台通具想象空间。

大盘加权股价指数 收报9,797.49点，涨1.92%；此前按收盘高位为2007年10月29日的9,809.88点。金融保险类指数 今日收盘大涨4.65%，其中台湾最大金融控股公司--国泰金 收高4.67%。

台湾金管会主委曾铭宗稍早表示，针对两岸股市〞沪台通〞(台湾及上海股市互相挂牌交易)的部分，因牵涉较广，须由近而远、由简单到复杂，台湾民众要有共识，才有办法进一步推动。

台湾金管会周二强化对外资炒汇的限制，将公司债纳入外资汇入后可投入固定收益及货币市场工具的三成上限规范。 (完)

(记者 董永年; 审校 张喜良)

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