台湾股市：收创15年高位，因区域股市上扬与外资回补

路透台北4月24日 - 台湾股市周五收盘创15年高位。分析师表示，因受亚洲区域股市普遍上扬，且外资回补持股所带动。

大盘加权股价指数 收报9,913.28点，涨1.18%；此前收盘高位为2000年4月11日的10,068.05点。

MSCI明晟的亚洲股市指数周五升至七年新高，本周料录得涨幅，受美国Nasdaq指数涨至纪录高位提振。近来美国公布的经济数据没有起色，美元仍守在近来的区间内。 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)