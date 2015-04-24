台湾股市：收创15年高位，因区域股市上扬与外资回补

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透台北4月24日 - 台湾股市周五收盘创15年高位。分析师表示，因受亚洲区域股市普遍上扬，且外资回补持股所带动。
大盘加权股价指数 收报9,913.28点，涨1.18%；此前收盘高位为2000年4月11日的10,068.05点。
MSCI明晟的亚洲股市指数周五升至七年新高，本周料录得涨幅，受美国Nasdaq指数涨至纪录高位提振。近来美国公布的经济数据没有起色，美元仍守在近来的区间内。 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。