台湾股市：跟随美股收跌，看国际股市脸色料仍区间震荡

全球金市：金价持稳可望连四周上扬，静待特朗普就职典礼
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。
路透台北2月24日 - 台湾股市周二收盘下跌。分析师表示，油价大跌令国际股市下挫，美股收跌逾1%，台股也跟随国际股市走低，惟目前仍难脱区间盘整。
台湾加权股价指数 收跌0.62%,至8,282.86点；今日成交初值 为722.75亿台币，上交易日修正后为791.59亿。
凯基投顾分析师张明祥表示，国际油价大跌重挫股市，台股今日也没有好脸色。台股指数虽跌，不过个别股票稍有表现，尤其是新政府支持的生技产业料是未来产业重要的发展方向。
〞油价大跌，代表需求差，国际股市就不好，〞张明祥说。
由技术面来看，目前10日线约在8,226点是支撑线，向上的压力将在8,400点，短期区间料在8,226-8,400点震荡。
兆丰投顾一位不愿具名的分析师则表示，美股跌得较深，迫使今日台股短线卖压出笼。不过接着3月分各有欧洲央行及美国联邦储备理事会的会议，目前预期欧洲央行可能续实施负利率，货币政策走向宽松，这仍可能对股市有激励效果。
油价周三盘初下滑，延续上日大跌走势。受沙特排除减产可能，而且行业数据显示美国原油库存进一步增加影响，油价周二急跌 。
本地时间13:46，亚洲主要股市走跌，MSCI亚太明晟指数 跌1.51%。(完)
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。