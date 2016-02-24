台湾股市：跟随美股收跌，看国际股市脸色料仍区间震荡

路透台北2月24日 - 台湾股市周二收盘下跌。分析师表示，油价大跌令国际股市下挫，美股收跌逾1%，台股也跟随国际股市走低，惟目前仍难脱区间盘整。

台湾加权股价指数 收跌0.62%,至8,282.86点；今日成交初值 为722.75亿台币，上交易日修正后为791.59亿。

凯基投顾分析师张明祥表示，国际油价大跌重挫股市，台股今日也没有好脸色。台股指数虽跌，不过个别股票稍有表现，尤其是新政府支持的生技产业料是未来产业重要的发展方向。

〞油价大跌，代表需求差，国际股市就不好，〞张明祥说。

由技术面来看，目前10日线约在8,226点是支撑线，向上的压力将在8,400点，短期区间料在8,226-8,400点震荡。

兆丰投顾一位不愿具名的分析师则表示，美股跌得较深，迫使今日台股短线卖压出笼。不过接着3月分各有欧洲央行及美国联邦储备理事会的会议，目前预期欧洲央行可能续实施负利率，货币政策走向宽松，这仍可能对股市有激励效果。

油价周三盘初下滑，延续上日大跌走势。受沙特排除减产可能，而且行业数据显示美国原油库存进一步增加影响，油价周二急跌 。