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货币新闻 | 2014年 12月 31日 星期三 10:19 BJT

中国汇市：人民币早盘初段小升，中间价今年跌幅0.36%为汇改来首现

路透北京12月31日 - 中国人民币兑美元 周三早盘初段微升。中间价 报6.1190元，今年来中间价跌0.36%，为2005年汇改来首现。

人民币开盘报6.2005元，上日收报6.2020元。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 杨淑祯)
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