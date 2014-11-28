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货币新闻 | 2014年 11月 28日 星期五 14:23 BJT

韩国股市：收盘小跌，油价挫跌掼压能源股

路透首尔11月28日 - 韩国股市周五收盘下跌，石油输出国组织(OPEC)不减产决定打压油价至四年低位，能源股和造船股挫跌。

综合股价指数(KOSPI) 下跌0.07%，收报1,980.78点。(完)
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