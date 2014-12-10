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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 14:25 BJT

韩国股市：跌至三周低点，受中国成长放缓担忧打压

路透首尔12月10日 - 韩国股市周三挫至三周低位，此前数据显示中国11月消费者物价指数(CPI)升幅创五年最低，加剧了中国经济增长放缓的担忧。中国是韩国最大的出口市场。

韩股综合股价指数 下跌1.29%，收于1,945.56点。(完)
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