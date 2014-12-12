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货币新闻 | 2014年 12月 12日 星期五 14:22 BJT

韩国股市：收高，美国经济数据报喜激励士气

路透首尔12月12日 - 韩国股市周五收高，由上日触及的七周低点回升，迹象显示美国经济处于稳健成长轨道，提振投资人信心。

综合股价指数 收高0.27%，至1,921.71点。(完)
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