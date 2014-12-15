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货币新闻 | 2014年 12月 15日 星期一 14:28 BJT

韩国股市：反弹后小幅收低，一度跌至两个月低点

路透首尔12月15日 - 韩国股市周一削减跌幅，受助于逢低买盘，此前曾跌至两个月低点，因油价大跌引发了全面避险。

韩国综合股价指数 跌0.07%，收报1,920.36点，开盘不久曾下挫深达1.2%，之后收复大部分失地。(完)
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