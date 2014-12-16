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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 14:17 BJT

韩国股市：收跌，油价跌跌不休引发全球经济疑虑

路透首尔12月16日 - 韩国股市周二下跌，收在略高于两个月低位，油价跌跌不休凸显出全球经济成长迟滞及面临通缩风险。

综合股价指数 下跌0.9%，收报1,904.13点。(完) 　　
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