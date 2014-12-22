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货币新闻 | 2014年 12月 22日 星期一 14:24 BJT

韩国股市：升至两周高位，美联储乐观评估带动全球市场上涨

路透首尔12月22日 - 韩国股市周一升至两周高位，因下午扩大升势，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周给出对美国经济的乐观评估后，全球市场全面上涨带来助力。

韩国综合股价指数 涨0.7%至1,943.12点。(完)
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