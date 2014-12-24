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货币新闻 | 2014年 12月 24日 星期三 14:27 BJT

韩国股市：小幅收高，美国经济数据良好重燃冒险意愿

路透首尔12月24日 - 韩国股市周三收高，此前公布的数据显示美国经济增长稳健，重燃全球市场的冒险意愿。

韩国综合股价指数(KOSPI) 收高0.39%，报1,946.61点。

韩国金融市场周四将休市，周五将恢复交易。(完)
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